Nevşehir'den Yürek Kaldırmayacak Görüntüler! Yavru Köpekleri Canlı Canlı Çöp Kamyonuna Atıp Öldürdüler
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Nevşehir'den Yürek Kaldırmayacak Görüntüler! Yavru Köpekleri Canlı Canlı Çöp Kamyonuna Atıp Öldürdüler

Nevşehir'de bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, iki belediye işçisinin yavru köpekleri döverek çöp kamyonuna soktuğu ve canlı canlı ezerek ölümlerine sebep oldukları görüldü.

Yürek dağlayan vahşet görüntüleri Nevşehir'den geldi. 11 Temmuz akşamı Acıgöl ilçesinde görev yapan iki temizlik işçisi, köpekleri eze eze öldürdü.

SOPALARLA DÖVEREK KAMYONA SOKTULAR

Acıgöl'de belediye çalışanları olduğu iddia edilen iki kişi, sokak hayvanlarını canlı canlı çöp arabasına sokup ezerek öldürdü. İşçiler, kurtulmaya çalışan hayvanları ellerinde sopalarda döverek çöp kamyonunun içine sokmaya çalıştı. Görüntüler bir vatandaş tarafından anbean kameraya yansıdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Savunmasız yavruları eze eze öldürerek çöp arabasına koyan işçiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olaya karışan aracın plakası da video sayesinde tespit edildi.

Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Nevşehir Acıgöl Belediyesin'den konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.

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