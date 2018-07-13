Nevşehir'den Yürek Kaldırmayacak Görüntüler! Yavru Köpekleri Canlı Canlı Çöp Kamyonuna Atıp Öldürdüler
Nevşehir'de bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, iki belediye işçisinin yavru köpekleri döverek çöp kamyonuna soktuğu ve canlı canlı ezerek ölümlerine sebep oldukları görüldü.
Yürek dağlayan vahşet görüntüleri Nevşehir'den geldi. 11 Temmuz akşamı Acıgöl ilçesinde görev yapan iki temizlik işçisi, köpekleri eze eze öldürdü.
SOPALARLA DÖVEREK KAMYONA SOKTULAR
Acıgöl'de belediye çalışanları olduğu iddia edilen iki kişi, sokak hayvanlarını canlı canlı çöp arabasına sokup ezerek öldürdü. İşçiler, kurtulmaya çalışan hayvanları ellerinde sopalarda döverek çöp kamyonunun içine sokmaya çalıştı. Görüntüler bir vatandaş tarafından anbean kameraya yansıdı.
RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Savunmasız yavruları eze eze öldürerek çöp arabasına koyan işçiler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Olaya karışan aracın plakası da video sayesinde tespit edildi.
Olayın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen Nevşehir Acıgöl Belediyesin'den konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi.
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Allah buyurur ki; ''Hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Bu dünyada susuyorlar fakat kıyamet günü konuşacaklardır''- Hadis-i şerifCevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH BELANIZI VERSİN ADİ ALÇAKLARCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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temiz belediye temiz çalışan. . . . işini yapana ne dıcenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YA BUNLARIN YAPTIĞI EĞER GERÇEKTEN KÖPEK VARSA BU BİR İNSANLIK DIŞI OLAY.BU OLAYI HÜKÜMETE DOLARA BAĞLAYANLAR GERÇEKTEN GERİZEKALISINIZCevap Yaz Yayından Kaldır
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orda bunu izleyenlerde var bu nasıl bir canilikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır