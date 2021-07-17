Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin'i transfer etti
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Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin'i transfer etti

Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin'i transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, dış transferde stoper Umut Kezgin ile anlaşma sağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, dış transferde stoper Umut Kezgin ile anlaşma sağladı.

2021-2021 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, Manisaspor'dan Umut Kezgin'i kadrosuna kattı. 1,90 boyunda ve 21 yaşındaki genç oyuncu Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç'un da katıldığı tören ile kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Futbola Manisaspor altyapısında başlayan ve daha sonra takımın profesyonel kadrosuna dahil olan Kezgin, kulübüyle TFF 2. ve 3. Lig'de toplam 42 müsabakaya çıkarken bu maçlarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Stoper mevkiinin yanı sıra ön libero pozisyonunda da görev yapabilen genç oyuncu yeni sezonda uzun boyu ile kırmızı-beyazlı takımın defans hattının önemli isimlerinden biri olacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin'i transfer etti
Nevşehir Belediyespor, Umut Kezgin'i transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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