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Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı

Nevşehir 1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan mücadelede Ürgüpspor rakibi Türk Telekomspor'a bir dizine gol attı.

17.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:03
Nevşehir 1.Amatör Ligde 2 futbolcunun hattrick yaptığı maçta 12 gol atıldı

1.Amatör Ligde hafta sonunda oynanan mücadelede Ürgüpspor rakibi Türk Telekomspor'a bir dizine gol attı.


Nevşehir 1.Amatör Ligde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sahasında oynanan müsabakada B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Ürgüpspor'da, ve Bekir Acır'ın hattrick yaptığı karşılaşmada Telekomspor'a 12 gol attı.


Maçın ilk düdüğünden itibaren rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen Ürgüpspor'da maçın gollerini 7 ve 75.dakikalarda Mehmet Becerir, 24, 25 ve 42.dakikalarda Bekir Acır, 57,71 ve 84.dakikalarda Gökhan Onur, 69 ve 89.dakikalarda Şamil Kalkan, 64.dakikada Yusuf Berke ve 81.dakikada İsmail Batuhan Çalışkan'ın kaydettiği gollerle maçtan 12-0 galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından B grubunda mücadele eden Ürgüpspor 25 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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