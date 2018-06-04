Nevbahar Koç: Ali, Hayalinin Peşinden Koştu

Fenerbahçe'nin yeni First Lady'si Nevbahar Koç dün kongrede oyunu kullanırken, ilk açıklamasını da yaptı.

"ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İSTİYORDU"

Bayan Koç, "Ali çocuklarına her zaman hayallerinin peşinden koşmasını söyler. Bence kendi de aynı şeyi yapıyor. Çocukluğundan beri istediği bir şey. Biz tabii ilk başta sıcak bakmıyorduk bu duruma. Ama şimdi fikrimiz değişti. Başta babası olmak üzere arkasındayız" dedi.

ALİ KOÇ'LA BİRLİKTE OY KULLANDI

Nevbahar Koç oyunu eşi Ali Koç'la birlikte kullandı. (Kaynak: Sabah)