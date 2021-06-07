NetWork'ten "ilham verici" yeni mağaza konsepti

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, "ilham verici" yeni mağaza konseptini hayata geçirdi.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, "ilham verici" yeni mağaza konseptini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi vadediyor.

NetWork, 2021 yılı itibarıyla yeni mağaza konsepti kapsamında dönüşüm projelerine imza atıyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, bu doğrultuda ilk girişimini modern ve karakteristik bir kimlik kazandırdığı Zorlu Center ve Cevahir AVM mağazalarıyla ortaya koyuyor.

Nude tonların ve aydınlığın dozunu artıran materyallerin hakimiyetindeki tasarım, içeriye girdikleri anda misafirleri ulaşılabilir lüks kavramının estetik haliyle tanıştırıyor. Rafine ve zarif detaylar içeren minimal dekorasyon ögeleri, doğal ışık oyunlarının da katkısıyla ilham verici bir ambiyans oluşturuyor. Modern bir "yaşam alanı" hissi yaratan her iki mağaza da eşsiz bir alışveriş deneyimi vadetmenin yanı sıra mağazacılık dinamiklerine dünya standartlarında bir yorum getiriyor.

NetWork, "Social NetWork" mottosundan yola çıkarak tasarladığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunun yalın, özgün ve dinamik çizgisini yeni mağazacılık konseptiyle buluşturuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen, şunları kaydetti:

"Pandemi ile geçirdiğimiz uzun dönemin ardından, mağazacılık sektörü de büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Herkesin olduğu gibi müşterilerimizin de en büyük isteği, dışarıda özgürce vakit geçirebilmek. Bu noktada, sunulan mağazacılık deneyimi müşterilerin tercihleri açısından belirleyici olacak. Biz de müşterilerimize alışveriş sırasında kendilerini en iyi hissedecekleri, ferah ve modern bir ortam yaratma amacıyla mağazalarımızda bir yenilenme hareketi başlattık. İlk olarak Zorlu Center NetWork ve Cevahir NetWork mağazalarımızda hayata geçirdiğimiz bu yeni konsepte kısa süre içinde diğer mağazalarımızda da yer vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz