NetWork'ten "ilham verici" yeni mağaza konsepti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

NetWork'ten "ilham verici" yeni mağaza konsepti

NetWork'ten 'ilham verici' yeni mağaza konsepti
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, "ilham verici" yeni mağaza konseptini hayata geçirdi.

Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, "ilham verici" yeni mağaza konseptini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NetWork, yeni nesil mağazacılık anlayışını yansıttığı mimari konseptiyle dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi vadediyor.

NetWork, 2021 yılı itibarıyla yeni mağaza konsepti kapsamında dönüşüm projelerine imza atıyor. Müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçlayan NetWork, bu doğrultuda ilk girişimini modern ve karakteristik bir kimlik kazandırdığı Zorlu Center ve Cevahir AVM mağazalarıyla ortaya koyuyor.

Nude tonların ve aydınlığın dozunu artıran materyallerin hakimiyetindeki tasarım, içeriye girdikleri anda misafirleri ulaşılabilir lüks kavramının estetik haliyle tanıştırıyor. Rafine ve zarif detaylar içeren minimal dekorasyon ögeleri, doğal ışık oyunlarının da katkısıyla ilham verici bir ambiyans oluşturuyor. Modern bir "yaşam alanı" hissi yaratan her iki mağaza da eşsiz bir alışveriş deneyimi vadetmenin yanı sıra mağazacılık dinamiklerine dünya standartlarında bir yorum getiriyor.

NetWork, "Social NetWork" mottosundan yola çıkarak tasarladığı İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunun yalın, özgün ve dinamik çizgisini yeni mağazacılık konseptiyle buluşturuyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AY Marka Genel Müdürü Barış Tezmen, şunları kaydetti:

"Pandemi ile geçirdiğimiz uzun dönemin ardından, mağazacılık sektörü de büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Herkesin olduğu gibi müşterilerimizin de en büyük isteği, dışarıda özgürce vakit geçirebilmek. Bu noktada, sunulan mağazacılık deneyimi müşterilerin tercihleri açısından belirleyici olacak. Biz de müşterilerimize alışveriş sırasında kendilerini en iyi hissedecekleri, ferah ve modern bir ortam yaratma amacıyla mağazalarımızda bir yenilenme hareketi başlattık. İlk olarak Zorlu Center NetWork ve Cevahir NetWork mağazalarımızda hayata geçirdiğimiz bu yeni konsepte kısa süre içinde diğer mağazalarımızda da yer vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Beren Saat Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
NetWork'ten "ilham verici" yeni mağaza konsepti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:55:36. #1.16#

title