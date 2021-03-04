Netflix'ten Türkiye abonelik ücretlerine zam: En büyük artış yüzde 50 ile temel pakette gerçekleşti
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Netflix'ten Türkiye abonelik ücretlerine zam: En büyük artış yüzde 50 ile temel pakette gerçekleşti

04.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:29
Netflix'ten Türkiye abonelik ücretlerine zam: En büyük artış yüzde 50 ile temel pakette gerçekleşti

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 20 ile 50 arasında artarken en büyük artış temel pakette gerçekleşti. Gelen zamla birlikte temel paket 26.99, standart paket 40.99 ve özel paket ücreti ise 54.99 liraya yükseldi.

Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı. Abonelik için sunulan 3 paket de zamlanırken, en büyük yüzdesel artış, temel pakette gerçekleştirildi.

ÖZEL PLAN ÜCRETİ 54.99 LİRAYA YÜKSELDİ

Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı. Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:

Temel paket ücreti: 17.99 liradan 26.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)

Standart paket ücreti: 29.99 liradan 40.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)

Özel paket ücreti: 41.99 liradan 54.99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)

"İÇERİKLERİMİZİ ZENGİNLEŞTİRMEK VE KALİTEYİ ARTIRMAK İÇİN ÜCRETLERİ GÜNCELLEDİK"

Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.

4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26.99 TL, Standart plan 40.99 TL, Özel plan ise 54.99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

Haber Yorumları (8)
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DEMİRCAN: Sallayın gitsin bir tepki gösterin cokta önemli değil yaptıkları sahtekarlık fırsatcılık çeksin gitsinler
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İZLEME: izleme la , izleme kardesim. zaten izlemedigin icin bu haldesin. nesi sahtekarlik lan. nesi firsatcilik. zaten ucuzdu. olabilecek en ucuz fiyata satiyordu. turkiyede ekonomi bitmis gelmis buraya netflixi sucluyor.
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