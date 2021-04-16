Neslihan Demir Güler: "Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu"
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Neslihan Demir Güler: "Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu"

İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Haberler | Spor

- Neslihan Demir Güler: "Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu" VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, "Çok istediğimiz, bu hedefle başladığımız sezondu" dedi.

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- Neslihan Demir Güler: "Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu"

İSTANBUL - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Genel Menajeri Neslihan Demir Güler, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, "Çok istediğimiz, bu hedefle başladığımız sezondu" dedi.

Sultanlar Ligi'nde 12. kez şampiyon olan VakıfBank'ta Genel Menajer Neslihan Demir Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getiren Neslihan Demir Güler, "Çok istediğimiz, bu hedefle başladığımız sezondu. Korona virüs tüm takımlara, tüm sporculara zor anlar yaşattı. Özveriyle sezon sonuna kadar geldik. Seride 2-0 önde olduğumuz Fenerbahçe karşılaşmalarımız, Fenerbahçe'deki korona virüs vakaları yüzünden maça çıkamadılar ve hükmen mağlup sayıldılar. Biz bunu çok üzücü buluyoruz. Çünkü Fenerbahçe, rekabet etmekten çok keyif aldığımız, çok saygı duyduğumuz bir kulüp. Geçmiş olsun diliyoruz onlara. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da bu voleybol şölenini devam ettirebilseydik. Bizim için, herkes için önemli ve değişik bir seneydi. Mutluyuz ama keşke son 3 maçımızı da onlarla oynayabilseydik. Erteleme talebi yapamıyoruz. Çünkü Dünya Federasyonu'nun belirlemiş olduğu en geç 25 Nisan'da bitmesi gerekiyor. Bizim erteleme isteme gibi talebimiz olamıyor. Kurallara aykırı. 3 maçımızı da 25'ine ertelememiz gerekiyordu. 1 günde 3 maç yapamayacağımıza göre öyle bir şey mümkün değil. Aynı şey bize de olabilirdi. Bu hepimizin başına gelebilir. Şanssız bir dönem. Sezon ortasında neredeyse bütün sporcularımız yakalandı. Fenerbahçe'nin şanssız bir zamanına geldi. Çok üzücü. Bizi eleştirebilirler ama geçen sene de lig durdu. Şampiyon ilan edilmedi. Biz o zaman bunu anlayışla karşıladık. Biz birinci bitirmiştik. Şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Ama öyle bir şey yok. Buna saygı duyduk. Herkesin ellerine sağlık" diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 1 Mayıs'ta İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile oynayacakları karşılaşma hakkında da konuşan Neslihan Demir Güler, "Onun için de çok heyecanlıyız. En büyük hedefimiz oraya sağlıklı ve tam kadro gitmek. Biliyorsunuz vakalar her geçen gün artıyor. Ne kadar dikkat edersek edelim, bir kişiye girdi mi herkesi sarabiliyor. En büyük hedefimiz oraya sağlıklı bir şekilde gitmek. Sonraki hedefimiz de tekrar Avrupa Şampiyonlar Ligi kupasını ülkemize getirmek" şeklinde konuştu.

Neslihan Demir Güler: 'Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu'
Neslihan Demir Güler: 'Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu'
Neslihan Demir Güler: 'Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu'
Neslihan Demir Güler: 'Çok istediğimiz, şampiyonluk hedefiyle başladığımız sezondu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT

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