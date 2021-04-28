Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan "toy kuşu" fotokapanda
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Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan "toy kuşu" fotokapanda

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | Güncel

Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan "toy kuşu" fotokapanda Fotokapana takılan yaban hayatı Kırıkkale'de kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" ile bir çok hayvan görüntülendi.

Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan "toy kuşu" fotokapanda

Fotokapana takılan yaban hayatı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kurulan fotokapanlar ile nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" ile bir çok hayvan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü, yaban hayvanlarını korumak ve popülasyonlarını takip etmek için dağlık ve kırsal alanlardaki birçok noktaya fotokapan yerleştirdi. Bugüne kadar birçok hayvanı görüntüleyen fotokapanlara son olarak, nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "toy kuşu" yansıdı. Ayrıca karaca, kurt, domuz ve yaban tavşanı da görüntülendi.

Görüntülerde, hayvanların doğal yaşamlarında özgürce dolaştığı görülüyor.

Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan 'toy kuşu' fotokapanda
Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan 'toy kuşu' fotokapanda
Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan 'toy kuşu' fotokapanda
Nesli tükenmekte olan hayvanlarda kırmızı listede yer alan 'toy kuşu' fotokapanda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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