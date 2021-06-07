Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı
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Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı

Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Jessica Thomas, Alaina Coates, Gülşah Duman ve Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Nesibe Aydın, Jessica Thomas, Alaina Coates, Gülşah Duman ve Meltem Yıldızhan'ı kadrosuna kattı.

Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın, AA muhabirine, yeni sezon öncesi teknik ekibin verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda Jessica Thomas, Alaina Coates, Gülşah Duman ve milli basketbolcu Meltem Yıldızhan ile anlaşmaya vardıklarını belirten Aydın, yeni sezon için iyi bir takım kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Süper Lig'e ilk kez katıldıkları 2020-2021 sezonunu 3'üncülükle tamamladıklarını hatırlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edeceğiz. Hem Süper Lig başarımızı tekrarlamak hem de Avrupa kupalarında iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hem kadro hem de yönetim istikrarına önem veren bir kulüp yapımız var. Başantrenörümüz Erman Okerman ve ekibi takımın başında 4. sezonunu geçirecek. Basketbolun duayen isimlerinden Ali Kavaklıoğlu takım kurulduğundan beri sportif direktörlüğümüzü yürütüyor. Eğitim kurumu olmamızdan kaynaklı disiplin ve mücadeleye ilk sırada yer veriyoruz ve sporcularımızın da bu durumu sahaya yansıtmalarını hedefliyoruz."

Kadın basketbolunun en mücadeleci takımlarından biri olduklarını aktaran Aydın, "Salgının ortadan kalkmasıyla birlikte tribünlerimizi hem öğrencilerimiz hem de basketbolseverler ile dolduracağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sezon tüm sporseverleri bizlere destek olmaya davet ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, 4 oyuncuyla anlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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