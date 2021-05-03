Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan TopaloğluGalatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Prints 13, Steinberga 23, Holingsvorth 10, Russell 6, Meltem Yıldızhan 3, Asena Yalçın 2, HruscakovaNesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Peddy 9,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Orkun Yurttaş, Seyhan Topaloğlu

Galatasaray: Sude Yılmaz, Pelin Derya Bilgiç 13, Prints 13, Steinberga 23, Holingsvorth 10, Russell 6, Meltem Yıldızhan 3, Asena Yalçın 2, Hruscakova

Nesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 3, Peddy 9, Hebard 17, Simon 8, Hülya Çoklar 4, Melike Tuğba Oral

1. Periyot: 20-12

Devre: 32-23

3. Periyot: 49-39

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. ve son maçında Nesibe Aydın'ı 70-58 mağlup eden Galatasaray, seride 3-2 öne geçerek finale yükseldi.

Galatasaray finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi oldu.

Mücadelenin ilk periyoduna dengeli başlayan iki ekipten Galatasaray, son dakikalarda hücumda üstünlüğü eline alarak ilk çeyreği 20-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, devreyi 32-23 üstün kapattı.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayıp farkı kapatmaya çalışan Nesibe Aydın karşısında kontrolü elinde tutan Galatasaray, final periyoduna da 49-39 önde girdi. Rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren Galatasaray, karşılaşmayı 70-58 kazanarak finale adını yazdırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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