Neredeyse zil takıp oynayacaklar! Messi'nin ayrılığıyla ilgili Barcelona cephesinden olay çıkış
Barcelona'da Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının yankıları devam ediyor. Katalan devinde yönetimin finansörlerinden Jose Elias, Arjantinli yıldızın ayrılık sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Bir noktada karara varılmalıydı" diyen Elias, "Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı" ifadelerini kullandı. Elias ayrıca, "Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik biraz para kazanırdık" dedi.
21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırarak sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Lionel Messi, Katalan taraftarları üzüntüye boğmuştu. Arjantinli yıldızın takımdan ayrılış sürecine ilişkin Barça cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi.
NTV Spor'un AS gazetesinden aktardığı habere göre; iş insanı ve Laporta yönetimindeki Barcelona'nın finansörlerinden Jose Elias, Messi'nin ayrılık nedenlerini sıraladı. Elias, "Barcelona'da yeni bir takım kurmamız gerekiyordu ve Messi varken bunu yapamazdınız. Barcelona'da olmayacak yaştaydı. Messi'nin sonu belliydi. Geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik biraz para kazanırdık" dedi.
Jose Elias'ın açıklamalarının devamı şöyle:
"Barcelona'yı yeniden kazanan bir takım yapmak için Messi sonrası bir proje hazırlamak gerekiyordu. Bir noktada karara varılmalıydı. Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için değil, bir döngüyü bitirmek üzere olduğu için ağladı.
Messi'nin Barcelona'da devam etmemesinin üç nedeni vardı. Birincisi kulübün maaş organizasyonuydu. Maaş kesintileriyle yüzleşmek zorunda kaldı. İkincisi ona verecek paramız yoktu. Messi'ye para yetiştirmek için deveye hendek atlatıyorduk. Üçüncüsü de yeni bir takım ve vizyon yaratmalıydık. Messi varken yapamazdık."
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