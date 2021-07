NEO coin nedir? Güncel Neo coin yorum ve grafiği

Son dönemlerde kripto paralarda çeşitlilik hız kazandı. Bunlardan birisi olan NEO coin, Neo kendini, dijitalleştirilmiş ödemelerin, kimliklerin ve varlıkların bir araya geldiği yeni bir ekonomi olan internetin yeni nesli için temel olma hedefine sahip "hızla büyüyen ve gelişen" bir ekosistem olarak tanıtıyor. NEO coin nedir? Güncel Neo coin yorum ve grafiği

Neo bugünkü fiyatı ₺285,84 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.681.816.146 TRY. Neo son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #41, piyasa değeri ₺20.162.779.508 TRY. Dolaşımdaki arz 70.538.831 NEO coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 NEO coin.

NEO (NEO) NEDİR?

Neo kendini, dijitalleştirilmiş ödemelerin, kimliklerin ve varlıkların bir araya geldiği yeni bir ekonomi olan internetin yeni nesli için temel olma hedefine sahip "hızla büyüyen ve gelişen" bir ekosistem olarak tanıtıyor.

Başlangıçta Antshares olarak bilinen projenin, Şubat 2014'te piyasaya sürüldüğünde Çin'in ilk açık blockchain'i olacağına inanılıyordu. Açık kaynaklı platform, üç yıl sonra Neo olarak isim değişikliği yapıp piyasaya yeniden sürüldü.

Ağ için yeni altyapılar yaratan geliştiricilerin dünya çapında bir topluluğunu oluşturmak ve giriş için bariyerleri alçaltmakla birlikte projenin arkasındaki ekip, insanları, blockchain'inde merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmeler inşa etmeye teşvik eden bir EcoBoost girişimi kullanıyor.

Neo, sıklıkla Ethereum ağının Çin versiyonuna benzetiliyor.

NEO KURUCUSU KİM?

Neo ve atası Antshares'in kurucu ortakları Da Hongfei ve Erik Zhang. İkisi de blockchain'in benimsenmesini artırmayı hedefleyen Neo Foundation'a başkanlık yapıyor.

Da Hongfei, internet büyük bir icat olsa da birçok kusurunun bulunduğunu ve sıradan tüketicilerin kendi verilerinin kendi kontrollerinde olmadığı anlamına geldiğini söyledi. Girişimci, blockchain uygulamalarının eninde sonunda ana akım olacağına inanıyor.

Erik Zhang, güven telkin etmeyen katılımcıların, blockchain'in çalışmasına katılımını engellemeyi hedefleyen Yetkilendirilmiş Byzantine Hata Toleransı algoritmasının yazarı. Bu teknoloji, Neo blockchain üzerinde kullanıldı. Zhang, bu ağın ana geliştiricisi olarak da görev yaptı ve projenin altyapısının sıradaki iterasyonu olan Neo 3.0'ın gelişiminde önemli bir rol oynuyor.

NEO NEDEN FARKLI?

Neo blockchain ağının gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyeceğini garantileyen ve talepteki ani artışlarla baş etmesini sağlayan en özgün noktası, sürekli olarak gelişiminin devam etmesi. Daha önce de bahsettiğimiz üzere proje, ağ güvenliğini artıran ve saniye başına daha çok işlemin gerçekleşmesini sağlayan Neo 3.0 üzerinde geliştirildi.

Diğer çoğu blockchain'in aksine bu ağ, iki yerel tokene sahip: NEO ve GAS. Neo, insanların blockchain'deki gelişmeler ile ilgili oylamalara katılmasını sağlayan bir yatırım tokeni işlevi görürken GAS, ağda tamamlanan işlemlerin ücretlerini ödemek için kullanılıyor.

Çok az sayıda blockchain projesi, Neo'nunki kadar büyük bir gelişim fonuna sahip. EcoBoost, 2019'da piyasaya sürüldü ve bağışlar, teknik destek ve sosyal medya promosyonu dahil olmak üzere "yüksek potansiyelli projeler için tüm yaşam döngüsü boyunca destek" sunan bir girişim olarak tanıtıldı.

PİYASADA KAÇ NEO (NEO) COİN VAR?

Bu yazı hazırlanırken piyasada 70,5 milyon NEO bulunuyordu ve toplam 100 milyonluk bir arza sahipti. NEO tokenleri üretilmez ve aslında 100 milyonun tamamı blockchain piyasaya sürüldüğünde oluşturuldu.

Bu tokenlerin yarısı token satışında katılımcılara gitti. Diğer yarısının ise geliştiriciler ve NEO Konseyi arasında bölündüğü 50/50'lik bir ilke ile dağıtıldı. O dönemlerde bu fonların, kuruluşun desteklediği diğer blockchain protokollerine yatırım için kullanılacağı onaylandı.

Bu sırada GAS, yeni bir blok oluşturulduğunda, yani yaklaşık her 20 saniyede bir üretiliyor. Oluşan tokenlerin sayısı her yıl gitgide azalıyor. 100 milyonluk toplam arzın tamamının piyasaya girmesinin 22 yıl süreceği tahmin ediliyor.

NEO AĞI GÜVENLİ Mİ?

Daha önce de belirttiğimiz üzere Neo, Yetkilendirilmiş Byzantine Hata Toleransı'nı kullanıyor ve blockchain'in saniyede binlerce işlem gerçekleştirebilecek kapasitede olduğu tahmin ediliyor.

Neo'ya göre dBFT mekanizması, Pratik Byzantine Hata Toleransı algoritmasından esinlendi.

İki konsensüs mekanizmasının da token sahiplerinin, işlemleri gerçekleştirecek delegeleri oylamasına izin verdiğini düşünürsek yetkilendirilmiş hisse ispatı ile benzerlikler mevcut.

dBFT üzerinden delegelerin üçte ikisi fikir birliğine ulaştığı sürece bloklar blockchain'e ekleniyor. Bu işlem sayesinde kötü aktörlerin ve ağın düzgün çalışmasına zarar vermek isteyenlerin önüne geçiliyor.

NEO (NEO) NEREDEN ALINIR?

NEO; Binance, Poloniex ve HitBTC dahil olmak üzere birçok borsada satın alınabilir. Ancak evrensel olarak erişilebilir değil ve Coinbase gibi bazı platformlar tarafından desteklenmiyor.