Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor

Haberler.com - Haberler | Spor
Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor

Karagümrük, Haliç derbisinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ama yıldızlarını da kaybetti. Hedenstad ve Biglia kızardı, sınırdaki Zukanovic de maçı kartsız bitiremedi. Karagümrük, haftaya lider Trabzonspor karşısında yıldızlarını kullanamayacak.

Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Derbiyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor

27 DAKİKADA 3-0

Maçın başında Brecka kendi ağlarını buldu. 20'de Karamoh skoru 2-0 yaptı. 27'de penaltıdan Pesic 3-0 yaptı. 32'de Yusuf Erdoğan 3-1'e getirdi.

Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor

ORTALIK KARIŞTI

60'ta sarı kart gören Zukanovic sınırı doldurdu. 90'da Hedenstad kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a sert itirazda bulunan Biglia da kızardı. Karagümrük, haftaya İstanbul'da Trabzonspor'a karşı üç yıldızından yoksun olacak.

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oldu

 Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesinde genç yıldızlarına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

Terim'den Fenerbahçe derbisi öncesinde genç yıldızlarına mental yükleme: Yaptık yine yaparız

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
title