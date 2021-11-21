Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor

Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Derbiyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

27 DAKİKADA 3-0

Maçın başında Brecka kendi ağlarını buldu. 20'de Karamoh skoru 2-0 yaptı. 27'de penaltıdan Pesic 3-0 yaptı. 32'de Yusuf Erdoğan 3-1'e getirdi.

ORTALIK KARIŞTI

60'ta sarı kart gören Zukanovic sınırı doldurdu. 90'da Hedenstad kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a sert itirazda bulunan Biglia da kızardı. Karagümrük, haftaya İstanbul'da Trabzonspor'a karşı üç yıldızından yoksun olacak.

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

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