Nefes kesen derbide Fırat Aydınus kırmızı kart yağdırdı! Karagümrük, Trabzon maçına ağır yaralı gidiyor
Karagümrük, Haliç derbisinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ama yıldızlarını da kaybetti. Hedenstad ve Biglia kızardı, sınırdaki Zukanovic de maçı kartsız bitiremedi. Karagümrük, haftaya lider Trabzonspor karşısında yıldızlarını kullanamayacak.
Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Derbiyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.
27 DAKİKADA 3-0
Maçın başında Brecka kendi ağlarını buldu. 20'de Karamoh skoru 2-0 yaptı. 27'de penaltıdan Pesic 3-0 yaptı. 32'de Yusuf Erdoğan 3-1'e getirdi.
ORTALIK KARIŞTI
60'ta sarı kart gören Zukanovic sınırı doldurdu. 90'da Hedenstad kırmızı kart gördü. Fırat Aydınus'a sert itirazda bulunan Biglia da kızardı. Karagümrük, haftaya İstanbul'da Trabzonspor'a karşı üç yıldızından yoksun olacak.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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