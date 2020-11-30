Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki 3. golünü atan Necip Uysal, Koray Avcı'nın 15 yıl önceki gol sevincini yaptı. Altyapıdan yetişen ve "Beşiktaş'ın çocuğu" olarak bilinen Necip'in kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekerken, armayı öpmesi de taraftarların beğenisini kazandı.