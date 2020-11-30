Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi
30.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:56
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki 3. golünü atan Necip Uysal, Koray Avcı'nın 15 yıl önceki gol sevincini yaptı. Altyapıdan yetişen ve "Beşiktaş'ın çocuğu" olarak bilinen Necip'in kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekerken, armayı öpmesi de taraftarların beğenisini kazandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 15 yıldır yenemediği Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 2005 yılında olduğu gibi yine 4-3 mağlup etti.
KORAY AVCI GİBİ SEVİNDİ
Karşılaşmada Beşiktaş'ın 3. golünü atan Necip Uysal, 15 yıl önce 4-3 kazandıkları maçta Koray Avcı'nın attığı golün ardından yaptığı gol sevincini taklit etti.
Siyah-beyazlıların altyapısından yetişen ve taraftarların "Beşiktaş'ın çocuğu" olarak çağırdığı kaptan Necip golden sonra tribünlere doğru kaydı, ardından da armayı öperek poz verdi.