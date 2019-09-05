NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksidini ödemeyen sarı lacivertli kulübe dava açmaya hazırlanıyor.

05.09.2019 14:27
NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis ücreti için taksitlerini bir süredir yatırmadığı ve NEC Nijmegen kulübünün de bu yüzden maçlarını oynadığı stadın kira bedelini ödeyemediği iddia edildi. Futbol Arena'da yer alan habere göre Hollanda kulübünün genel müdürü Wilco van Schaik yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den transfer taksitlerini alamıyoruz. UEFA ve FIFA'ya şikayet etmek için avukatlarımızla dava üzerine çalışıyoruz" dedi.

"DAVA AÇMAK İÇİN AVUKATLARIMIZLA ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl 1,4 milyon euro karşılığında kadrousna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nun transfer taksitlerini geciktirdiği öne sürüldü. NEC Nijmegen Genel Müdürü Wilco van Schaik, maçlarını oynadıkları stadın 244 bin euroya ulaşan kira borcunu ödeyemediklerini ve Fenerbahçe'den ödeme alamadıklarını belirtti. Wilco van Schaik, "UEFA ve FIFA'ya dava açmak için avukatlarımızla çalışma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BORCU ÖDEMEYİ PLANLIYORUZ"

Nijmegen Belediyesi'ne kira borcu ödeyemediklerini belirten Wilco van Schaik, "Elbette bu borcu ödemeyi planlıyoruz ancak şu anda seçkin bir borçlumuzla da uğraşıyoruz. Sorun bu." dedi.

NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!
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YORUMLAR (16)

  • GERCEKCİ:
    Dilencilikten toplanan paralar kimin cebinde Ali koc. un mu yoksa Acunun mu bilene bir pizza ismarlayacagim.
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  • THE BOY:
    4 MİLYAR BORÇ OLMUŞ 5 MİLYAR BORÇ. . . BORÇLARINI KAPATICAKLARINA BOL BOL TRANSFER YAPTILAR. . . İNŞALLAH BORÇ BATAĞINDAN BATARLAR. . BİLDİĞİN KUMAR OYNUYOLAR. SENEYE BORÇ 5. 5MİLYARI BULUR.
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  • CANMEN:
    FENERLI OLARAK üZüLEREK SöYLüYORUM. . . TüM KULüBLERIMIZ AMA TüM KULüBLERIMIZ MAAS öDEMEDE ZORLUK CEKIYOR VE MALESEF TARAFTAR BASKISI VE AKABINDE GELEN PAHALI TRANSFERLER HEPIMIZIN BELINI YILLARCA BüKECEK. . . . FENERIN BU DURUMDA OLDUGUNU VARSAYARSAK. . . VAAY DIGER KULüBLERIN HALINE DERIM. . . .
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  • KSK Lİ MESUT:
    Bir zamanlar mor forma giyen bilezikli değişikler vardı sokaklarda. bilezikçilik yapmıyorlar en azından... şu conconlar değişik bir TOPluluk...
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  • MERT:
    MESUT; ACUNA SÖYLEYİN SİZİN İÇİN BİR TOMBALA ORGANİZASYONU DÜZENLESİN
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  • ...:
    Mal Mesut senin işin gücün neden sadece galatasaray?Lan oğlum kafayı yersin bak valla manyak olursun. . Takımın başarılarıyla övün galatasaray sadece rakip senin için. . Nedir bu gocunma çekememe çamur atma mal mal yorumlar?Her haberin altında böyle salak salak yorumların var. . Kanka vazgeç otur fb maçını izle iç çayını ne işin var başka takımlarla. .
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