NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi

26.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:59

Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen kulübünden transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin tamamını henüz ödemediği ortaya çıktı. Bir önceki yaz 1.4 milyon euro karşılığında oyuncusunu satan Hollanda ekibinden konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

NEC Nijmegen İdari Direktörü Wilco van Schaik, podcast yayınında "Fenerbahçe son yıllarda büyük borcun altına girdi. Geçen sezon küme düşmekten kurtulup, Avrupa kupalarına katılamadılar. Avukatlarımızla bir şekilde olayı çözmeye çalışıyoruz. Bu iş Türk kulüplerinde daha fazla oluyor. Böylesi büyük bir kulüp yapması gereken ödemeyi yapmıyor" dedi.

"BU KONU BİZE DERS OLDU"

Kulübün transferde banka garantisi temin etmediğini belirten Wilco van Schaik, "Gelecekte bu tip konuları daha iyi tartmamız gerekecek. En azından, Türk kulüpleri söz konusu olduğunda göz önünde bulunduracağız. Bu konu bizim için bir ders oldu. Aslında başlarda sıkıntı yoktu çünkü Fenerbahçe ilk taksiti bir gün içinde yatırmıştı. Sonra kendilerinden ses çıkmadı" diye konuştu.

Futbolcunun geri çağrılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını çünkü bonservisin yarısını aldıklarını belirten Schaik şöyle devam etti:

"UMARIM F.BAHÇE AVRUPA KUPALARINA KATILIR"

"Bir kulüp olarak tek yapılabilecek şey konuyu FIFA'ya, UEFA'ya taşımak. Umarım Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılır. Çünkü o zaman Avrupa Lisansı'na (UEFA Kulüp Lisansı) başvurmaları gerekecek ve bunun için de borcunuzun olmaması gerekiyor. Dolayısıyla o zaman ödemeleri gerekecek. Bu yüzden her hafta Türkiye liginde kaçıncı sıradalar diye bakıyoruz."

Bonservis bedelinin diğer yarısını hâlâ beklediklerini ifade eden NEC Nijmegen yöneticisi "FIFA'nın konuyla ilgili vereceği kararı bekliyoruz. Kasım'da belli olacaktı ancak öyle görünüyor ki FIFA da şu aralar çok meşgul. Ferdi orada oynuyor ama biz burada hâlâ parayı bekliyoruz. Bu inanılası gibi değil! Ocak ayı içerisinde kararın verilip ödemenin bir an önce gerçekleşeceğini umut ediyoruz. FIFA, Fenerbahçe'nin derhal ödemeyi yapması aksi takdirde cezai yaptırım olacağı yönünde bir karar alabilir. Umarım sert bir karar alırlar" ifadelerini kullandı.

(Skorer)