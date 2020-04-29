NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk" NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

Hollanda basınına konuşan Wilco van Schaik, "Fenerbahçe, Ferdi transferinde kalan son 700 bin euroyu ödedi. Çok uzun bir süreç oldu, 11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk. Parayı ödemelerinin ardından kulüp olarak rahatladık." sözlerini kullandı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYDIK"

Sözlerini devam ettiren van Schaik, "O anda finans müdürümüz ile konuşuyorduk ve bir anda ekrana bak diye bana seslendi. Fenerbahçe'den gelen para kulübü rahatlattı. Çok zor durumdaydık." dedi.