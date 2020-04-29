HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk"

NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!
29.04.2020 02:09 | Son Güncelleme: 29.04.2020 02:09

NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

Hollanda basınına konuşan Wilco van Schaik, "Fenerbahçe, Ferdi transferinde kalan son 700 bin euroyu ödedi. Çok uzun bir süreç oldu, 11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk. Parayı ödemelerinin ardından kulüp olarak rahatladık." sözlerini kullandı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYDIK"

Sözlerini devam ettiren van Schaik, "O anda finans müdürümüz ile konuşuyorduk ve bir anda ekrana bak diye bana seslendi. Fenerbahçe'den gelen para kulübü rahatlattı. Çok zor durumdaydık." dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı Spor
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor Spor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım Spor
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti Spor
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı Spor
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Razvan Lucescu ile anlaşma sağladı
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi Spor
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Boca Juniors'ın ikinci başkanı Riquelme, Fenando Muslera'yı istiyor
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Burak Yılmaz, Çinlilerin yediği yiyeceklerle ilgili açıklaması nedeniyle özür diledi
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Prof. Dr. Erol Ulusoy: Futbolcu maaşlarında indirim olmazsa spor kulüpleri konkordato ilan edebilir
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Fatih Terim'in Fiorentina'daki yardımcısı Di Gennaro: Hepimiz ona hayrandık
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Hasan Özdemir: Merih Demiral'ı Vitor Pereira istemedi
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Liverpool'un stat genişletme projesi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Portekizli Nani, Fenerbahçe'de oynadığı kadroyu Real Madrid'e benzetti: Los Galacticos gibiydik
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız
Virüsü yenen futbolcunun eşi patladı: Bir kişiyi daha ölüme yolladınız
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Maradona'nın futbol özlemi arttı: Kız arkadaşımı görecekmişim gibi hissediyorum
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Stuttgart Kickers, oynamayacakları derbinin 9 bin biletini sattı
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Falcao'nun menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'dan ayrılmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Antalya
Şu an buradasınız: NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 02:39:33. #1.15#
title