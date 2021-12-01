Ne Farioli ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ne Farioli ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Ne Farioli ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Fenerbahçe'de kötü gidişin ardından teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılacağının iddia edilmesi sonrası Fatih Karagümrük'ün hocası Farioli ve Daum'un adı sarı-lacivertlilerle anılmaya başladı. Son gelişmeler üzerine paylaşımlarda bulunan taraftarlar, takımın başında Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirttiler. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Avrupa Ligi'ne havlu atan Fenerbahçe, Süper Lig'de de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılırken yerine gelecek isim büyük merak konusu oldu.

ZICO'NUN ADI SOSYAL MEDYA GÜNDEMİNDE ZİRVEYE OTURDU

Fatih Karagümrük'e oynattığı pasa dayalı futbol anlayışıyla dikkatleri çeken teknik direktör Farioli'nin sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Bunun üzerine binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarı, takımın başında eski hocaları Arthur Zico'yu görmek istediklerini belirtti. Yapılan yorumlar sonrası Brezilyalı teknik direktör sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Ne Farioli Ne Daum! Milyonlarca Fenerbahçelinin takımın başında görmek istediği hoca belli

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den

 Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title