Ne Beşiktaş ne Adana Demirspor! Süper Lig devi, Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı
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Galatasaray'ın adı sık sık Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan Burak Yılmaz'ı renklerine bağladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Deneyimli golcünün yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği belirtildi.
Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray, Lille'de forma giyen milli golcü Burak Yılmaz için harekete geçti.
GALATASARAY FORMASI GİYMEYE HAZIRLANIYOR
Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın bir sonraki durağının Türkiye olması bekleniyor. Fransız basınında çıkan haberlere göre, adı Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.
İTALYA'DAN DA TEKLİFLER VAR
Burak Yılmaz'ın İtalya Serie A'dan teklif aldığı ancak 2012/13-2014/15'te iki lig şampiyonluğu ve 2012/13'te gol krallığı yaşadığı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.