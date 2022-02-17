Ne Ali Koç ne futbolcular! Fenerbahçe taraftarından Rıdvan Dilmen'e görülmemiş tepki

Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, savunmada 3'lü formasyonla oynadığı için Rıdvan Dilmen'in de aralarında bulunduğu bir kesim yorumcu tarafından sürekli eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Portekizli hocanın takımdan gönderilmesi ve İsmail Kartal'ın göreve getirilmesinin ardından 4'lü oyun sistemine geçen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda 9 kişi Kayserispor'a elenirken Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a da 3-2 yenildi.

İSMAİL KARTAL, VITOR PEREIRA'YI ARATTI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin başına geçtiği ilk günden bu yana Vitor Pereira'nın oyun sistemini eleştiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'e tepki gösterdi. Israrla sarı-lacivertlilerin 4'lü oyun sistemine geçmesi gerektiğini belirten Dilmen'i taraftarlar Vitor Pereira'nın takımdan gönderilmesinde payı olduğu gerekçesiyle suçladı. İsmail Kartal'ın 4'lü savunmayla oynadığını ve takımın daha da geriye gittiğini belirten taraftarlar "En azından Vitor Pereira'nın bir taktiği vardı" diyerek durumun şimdi daha kötü olduğunu belirtti.