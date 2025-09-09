Haberler

Ndidi sakatlandı mı, Ndidi kaç maç yok?
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olan Nijeryalı orta saha yıldızı Wilfred Ndidi'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların büyük umut beslediği oyuncunun sağlık durumu gündeme oturdu. Peki, Ndidi'nin sakatlığı var mı ve kaç maçta forma giyemeyecek?

Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi, Nijerya Milli Takımı'nın Güney Afrika ile oynadığı Dünya Kupası eleme mücadelesinde sakatlık yaşadı. Mücadeleyi tamamlayamayan başarılı orta saha, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Şimdi taraftarların merak ettiği soru ise, Ndidi'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı.

NDIDI'DEN SAKATLIK ŞOKU

2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Güney Afrika ile Nijerya arasında oynanan mücadelede sahne alan Wilfred Ndidi, 67. dakikada talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Sakatlık detayları henüz açıklanmadı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, sakatlığın ardından oyunu sürdüremedi. Ambulans sedye ile saha dışına taşınan Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan 28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla şu ana kadar 4 maçta görev aldı ancak skor katkısı sağlayamadı.

Osman DEMİR
