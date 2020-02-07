NBA takas pazarında hareketli son gün
Dört takım ve 12 oyuncu. Houston Rockest pivotsuz kalırken Atlanta Hawks, iki pivot birden alarak en büyük zaafını kapattı!
Dört takım ve 12 oyuncu. Houston Rockest pivotsuz kalırken Atlanta Hawks, iki pivot birden alarak en büyük zaafını kapattı!
Houston Rockets: Robert Covington ve Jordan Bell
Atlanta Hawks: Clint Capela ve Nene
Minnesota Timberwolves: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt ve birinci tur draft seçim hakkı (Brooklyn Nets)
Denver Nuggets: Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier ve birinci tur draft seçim hakkı (Rockets)
Golden State Warriors, Andrew Wiggins’e belki de kariyerinin son şansını verirken Minnesota Timberwolves, aradığı oyun kurucuyu sonunda buldu.
Golden Warriors: Andrew Wiggins, ilk üç korumalı 2021 ilk tur draft seçim hakkı ve 2021 ikinci tur draft seçim hakkı.
Minnesota Timberwolves: D’Angelo Russell, Omari Spellman ve Jacob Evans
Miami Heat, savunmadaki sorununu ligin en değerli forvet savunucusuyla çözerken Memphis Grizzlies kadrosuna derinlik kattı. Ayrıca Wolves, takasın üçüncü takımı oldu!
Miami Heat: Andre Iguodala, Jae Crowder ve Solomon Hill
Memphis Grizzlies: Justise Winslow, Gorgui Dieng ve Dion Waiters
Minnesota Timberwolves: James Johnson
Cleveland Cavaliers, yeni bir yıldıza kavuştu. Detroit Pistons ise maaş boşluğu yarattı.
Cleveland Cavaliers: Andre Drummond
Detroit Pistons: John Henson, Brandon Knight ve ikinci tur draft seçim hakkı.
Philadelphia 76ers, şut problemine çözüm bulmak için ilginç bir hamle yaparken Warriors, draft hakkı biriktirmeye devam ediyor.
Philadelphia 76ers: Alec Burks ve Glenn Robinson III
Golden State Warriors: Üç ikinci tur seçim hakkı.
Atlanta Hawks, defosunu biraz daha kapatırken Sacramento Kings hem maaş boşluğu yarattı hem de iki mikro yıldızla anlaştı.
Atlanta Hawks: Dewayne Dedmon, 2020 ve 2021 draftlarında ikinci tur seçim hakları.
Sacramento Kings: Jabari Parker ve Alex Len
Ve Rockets gerçekten pivotsuz kaldı.
Houston Rockets: Bruno Caboclo ve ikinci tur draft seçim hakkı.
Memphis Grizzlies: Jordan Bell ve ikinci tur seçim hakkı.
Üç takım ve rotasyon oyuncularının değişikliği.
Los Angeles Clippers: Marcus Morris ve Isaiah Thomas (Thomas, takastan 36 dakika sonra serbest bırakıldı.)
Washington Wizards: Jerome Robinson
New York Knicks: Moe Harkless, Issuf Sanon, Clippers’ın 2020 draftındaki ilk tur seçim hakkı ve Detroit Pistons’ın 2023 draftındaki ikinci tur seçim hakkı.
Son parçalar.
Washington Wizards: Shabazz Napier
Denver Nuggets: Jordan McRae
Philadelphia 76ers, draft haklarını arttırıyor.
Philadelphia 76ers: İkinci tur draft hakkı.
Orlando Magic: James Ennis
Atlanta Hawks durmuyor.
Atlanta Hawks: Skal Labissiere
Portland Trail-Blazers: Bir miktar para.