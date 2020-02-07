NBA takas pazarında hareketli son gün

07.02.2020 20:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 20:14





Dört takım ve 12 oyuncu. Houston Rockest pivotsuz kalırken Atlanta Hawks, iki pivot birden alarak en büyük zaafını kapattı!











Houston Rockets: Robert Covington ve Jordan Bell



Atlanta Hawks: Clint Capela ve Nene





Minnesota Timberwolves: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt ve birinci tur draft seçim hakkı (Brooklyn Nets)





Denver Nuggets: Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier ve birinci tur draft seçim hakkı (Rockets)











Golden State Warriors, Andrew Wiggins’e belki de kariyerinin son şansını verirken Minnesota Timberwolves, aradığı oyun kurucuyu sonunda buldu.









Golden Warriors: Andrew Wiggins, ilk üç korumalı 2021 ilk tur draft seçim hakkı ve 2021 ikinci tur draft seçim hakkı.



Minnesota Timberwolves: D’Angelo Russell, Omari Spellman ve Jacob Evans











Miami Heat, savunmadaki sorununu ligin en değerli forvet savunucusuyla çözerken Memphis Grizzlies kadrosuna derinlik kattı. Ayrıca Wolves, takasın üçüncü takımı oldu!









Miami Heat: Andre Iguodala, Jae Crowder ve Solomon Hill



Memphis Grizzlies: Justise Winslow, Gorgui Dieng ve Dion Waiters



Minnesota Timberwolves: James Johnson











Cleveland Cavaliers, yeni bir yıldıza kavuştu. Detroit Pistons ise maaş boşluğu yarattı.









Cleveland Cavaliers: Andre Drummond



Detroit Pistons: John Henson, Brandon Knight ve ikinci tur draft seçim hakkı.











Philadelphia 76ers, şut problemine çözüm bulmak için ilginç bir hamle yaparken Warriors, draft hakkı biriktirmeye devam ediyor.









Philadelphia 76ers: Alec Burks ve Glenn Robinson III



Golden State Warriors: Üç ikinci tur seçim hakkı.









Atlanta Hawks, defosunu biraz daha kapatırken Sacramento Kings hem maaş boşluğu yarattı hem de iki mikro yıldızla anlaştı.









Atlanta Hawks: Dewayne Dedmon, 2020 ve 2021 draftlarında ikinci tur seçim hakları.



Sacramento Kings: Jabari Parker ve Alex Len









Ve Rockets gerçekten pivotsuz kaldı.









Houston Rockets: Bruno Caboclo ve ikinci tur draft seçim hakkı.



Memphis Grizzlies: Jordan Bell ve ikinci tur seçim hakkı.









Üç takım ve rotasyon oyuncularının değişikliği.











Los Angeles Clippers: Marcus Morris ve Isaiah Thomas (Thomas, takastan 36 dakika sonra serbest bırakıldı.)





Washington Wizards: Jerome Robinson





New York Knicks: Moe Harkless, Issuf Sanon, Clippers’ın 2020 draftındaki ilk tur seçim hakkı ve Detroit Pistons’ın 2023 draftındaki ikinci tur seçim hakkı.









Son parçalar.









Washington Wizards: Shabazz Napier



Denver Nuggets: Jordan McRae









Philadelphia 76ers, draft haklarını arttırıyor.









Philadelphia 76ers: İkinci tur draft hakkı.





Orlando Magic: James Ennis









Atlanta Hawks durmuyor.









Atlanta Hawks: Skal Labissiere



Portland Trail-Blazers: Bir miktar para.