NBA Playoff sonuçları: Denver Nuggets Los Angeles Clippers maç sonucu | NBA Konferans Finalleri takvimi, NBA fikstürü NBA Playoff turunun tamamlanmasıyla Konferans yarı finalleri de gerçekleşti. Bu akşam itibari ile başlayacak olan NBA Konferans Finalleri takvimi 2020, NBA Playoff sonuçları hakkında merak edilenler haberimizde.

Amerikan Basketbol Ligi olan NBA play-off'larının tamamlanmasıyla son aşama olan Konferans Finalleri'ne geçildi. Lakers, Celtics, Nuggets ve Heat arasında oynanacak final maçları sonucunda bir takım NBA 2020'nin şampiyonu olacak.

NBA PLAYOFF SONUÇLARI

Birinci Playoff turunda 3 karşılaşma gerçekleştirildi.

Thunder - Rockets karşılaşması 104-100 olarak Thunder'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

Nuggets - Jazz karşılaşması 80 - 78 olarak Nuggets'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

Rockets - Thunder karşılaşması ise 104 - 102 olacak şekilde Rockets'ın galibiyeti ile sonuçlandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers ise Houston Rockets'ı 119-96 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı finaline yükseldi.

NBA 2020

NBA'de 2020 yılında gerçekleşen tüm karşılaşmalar aşağıda yer almaktadır.

NBA KONFERANS FİNALLERİ TAKVİMİ

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets ve Los Angeles Clippers karşılaştı. 1-3'ten dönüp seriyi 4-3 kazanan Denver Nuggets, Clippers'ı 104-89 mağlup etti. Nuggets konferans finalinde Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.

Türkiye saati ile gece saatlerine denk gelen karşılaşmalar:

Celtics - Heat 1. Maç : 16/ 09 Çarşamba - Bitti

Celtics - Heat 2. Maç : 18/ 09 Cuma 02:00

Celtics - Heat 3. Maç : 20/ 09 Pazar 03:30

Celtics - Heat 4. Maç : 21/ 09 Pazartesi - saat belli değil

Celtics - Heat 5. Maç : 23/ 09 Çarşamba - saat belli değil

Celtics - Heat 6. Maç : 25/ 09 Cuma - saat belli değil

Celtics - Heat 7. Maç : 27/ 09 Pazar - saat belli değil

Lakers - Nuggets 1. Maç : 19/ 09 Cumartesi 04:00

Lakers - Nuggets 2. Maç : 21/ 09 Pazartesi 02:30

Lakers - Nuggets 3. Maç : 23/ 09 Çarşamba 04:00

Lakers - Nuggets 4. Maç : 25/ 09 Cuma 04:00

Lakers - Nuggets 5. Maç : 27/ 09 Pazar 04:00

Lakers - Nuggets 6. Maç : 28/ 09 Pazartesi 04 :00

Lakers - Nuggets 7. Maç : 30/ 09 Çarşamba -saat belli değil

DENVER NUGGETS LOS ANGELES CLIPPERS SONUÇLARI

Konferans Yarı Finallerinin tamamlanmasıyla Konferans Finalistleri belli oldu. Finalisti belirleyecek yedinci maçta Los Angeles Clippers'ı ikinci yarıdaki oyunuyla 104-89 mağlup eden Nuggets, bu sezon altıncı kez kaybetmesi ihtimaliyle yüzleşti ve sonucunda elenebileceği karşılaşmayı kazandı.

Nuggets bir önceki turda ise Utah Jazz karşısında da 3-1'den geri dönmeyi başarmıştı. Maça damga vuran Nikola Jokic 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asistle triple-double yaptı.

Nuggets'ın yıldız ismi Jamal Murray ise 40 sayı 4 ribaunt ve 5 assitle oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard-Paul George ikilisi son periyodda hiç skor üretemeyen isim olurken, Leonard 14 sayı, 6 ribaund, 6 asist, Paul George 19 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Montrezl Harrell 20 sayı üretti.

CELTICS - HEAT SONUÇLARI

Bugün gerçekleşen karşılaşmada Heat, Celtics'i 3 puan fark ile mağlup etti. 117 - 114 ile Celtics puan sahibi oldu.