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NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi

NBA'de 5 kez All Star olan, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de sezonun en değerli oyuncusu seçilen Washington Wizards ve Baltimore'un efsane basketbolcusu Wes Unseld, hayatını kaybetti.

02.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:50

NBA takımları Washington Wizards ve Baltimore'un efsane oyuncularından Wes Unseld 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ailesinden yapılan açıklamada, son zamanlarda sağlık sorunları yaşayan Unseld'ın bu sabah hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

ABD'li savunma oyuncusu tüm kariyerini Washington Wizards ve Baltimore'da geçirmiş, 1968-1969 sezonunda hem yılın çaylağı hem de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek tarihte bunu başaran iki oyuncudan biri olmuştu.

5 KEZ ALL STAR SEÇİLDİ

Beş kez all-star seçilen Unseld, NBA'de 4 finale çıkarken 1977-1978 sezonunda Washington Wizards ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Unseld, 1988'de basketbolda efsaneleşmiş oyuncu, hakem, antrenör ve diğer önemli kişilerden oluşan Şöhret Müzesi'ne (Basketball Hall of Fame) girmişti.

NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
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