NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN) - Haberler Spor
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NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN)

NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

NBA eski yıldızlarından Keith Closs, tecrübelerini Türkiye'deki çocuklara aktarıyor.

NBA eski yıldızlarından Keith Closs, tecrübelerini Türkiye'deki çocuklara aktarıyor.

2000'li yılların başında NBA'in Los Angles Clippers takımında forma giyen Keith Closs, Erman Kunter Basketbol Akademi'de basketbol koçluğu yaparak deneyimlerini genç basketbolculara aktarıyor. 3 sezon NBA'de forma giydikten sonra tedavi görerek kötü alışkanlıklarından kurtulan Keith Closs, kendini tamamen çocukların eğitimine adadı. Eski NBA yıldızı Closs; Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ve Magic Johnson gibi efsanevi basketbolculara karşı forma giydi.


NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN)

NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN)

NBA eski yıldızı deneyimlerini Türkiye'deki genç basketbolculara aktarıyor (YENİDEN)

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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