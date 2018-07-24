NBA Efsanesi Shaquille O'Neal Ölümden Döndü
NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal, köpek balıklarıyla dolu okyanusta kafes dalışı yaptı. 46 yaşındaki efsane, bir köpek balığının kafesin bölmesinden içeri girmesiyle büyük bir tehlike atlattı.
Discovery Channel'ın 30 yıldır düzenlediği Shark Week (Köpek Balığı Haftası) programına bu sene konuk olan NBA tarihinin en domine basketbolcularından Shaquille O'Neal ölümden döndü.
NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal bir belgesel kanalının düzenlediği köpek balığı haftası programına konuk oldu.
"SAĞ KURTULDUM"
Bahamalarda köpek balıklarıyla dolu okyanusa yerleştirilen kafesin içine girdi. Ancak dakikalar sonra bir köpek balığı kafesin bölmesinden içeri girmeyi başardı.
Shaquille O'Neal, kafesten çıkarıldıktan sonra "köpek balığı saldırısından sağ kurtuldum" dedi.
Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
YORUMLAR (6)
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Kopek baligi korkmusturCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KÖPEK BALIĞI BU AYICIĞI GÖRÜNCE KORKMUŞDUR. AMA SEVERİM SHAQ''İ MİAMİ HEAT FİNALLERİNİ SABAHIN KÖRÜNDE KALKIP İZLERDİMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yavru daha o dişleri bile çıkmamıştır .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben almanyada yasiyom burda cocuklar bile almanca konusuyoCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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köpek balıgıyla şakaolmaz.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır