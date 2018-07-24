NBA Efsanesi Shaquille O'Neal Ölümden Döndü

Discovery Channel'ın 30 yıldır düzenlediği Shark Week (Köpek Balığı Haftası) programına bu sene konuk olan NBA tarihinin en domine basketbolcularından Shaquille O'Neal ölümden döndü.

NBA tarihinin en önemli basketbolcularından Shaquille O'Neal bir belgesel kanalının düzenlediği köpek balığı haftası programına konuk oldu.

"SAĞ KURTULDUM"

Bahamalarda köpek balıklarıyla dolu okyanusa yerleştirilen kafesin içine girdi. Ancak dakikalar sonra bir köpek balığı kafesin bölmesinden içeri girmeyi başardı.

Shaquille O'Neal, kafesten çıkarıldıktan sonra "köpek balığı saldırısından sağ kurtuldum" dedi.

Görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.