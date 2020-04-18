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Los Angeles Lakers, Lamar Odom, Marca, Spor

NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum

Los Angeles Lakers'ın unutulmaz ismi Lamar Odom, uyuşturucu bağımlığı ve Khloe Kardashian'la yaşadığı evlilik ile ilgili konuştu. Odom, yaşadığı sıkıntılı dönemde uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadığını itiraf etti.

18.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 18.04.2020 10:00
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum

İspanyol Marca Gazetesi, dünya basketbolunun skandallarıyla gündeme gelen yıldızı Lamar Odom'un ilginç yaşam öyküsünü ve imza attığı olayları sıraladı.

Özellikle Odom'un itirafları gündeme damgasını vurdu. Zor bir çocukluk geçirdiği belirtilen Odom, kanser annesini 12 yaşında kaybetmesiyle çok etkilendi.

Babasını da uyuşturucudan yitiren NBA yıldızı, çaresizliklere rağmen başarılara ulaşması ve 2 NBA şampiyonluk yüzüğüyle herkese örnek olmasını anlatıyor.

NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum

"UYUŞTURUCUYA 100 MİLYON DOLAR HARCADIM"

Ancak tıpkı babası gibi uyuşturucu ve gece hayatından etkilenen Odom, "Uyuşturucuya bugüne kadar ne kadar harcadığımı sorarsanız; cevabım 100 milyon dolar. Doktorlar benim için mucize diyorlar. Her gün uyuşturucu kullanırdım. Kendimi kontrol etmek istemiyordum" dedi.

"2 BİN KADINLA BİRLİKTE OLDUM"

Cinsel hayatını da cesurca anlatan Odom, "2 bin kadınla beraber oldum. Bazen haftada 6 kadınlar birlikte olduğum oluyordu. Çok sayıda kürtaj parası ödedim" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Lakers gibi ünlü bir takımda oynayan Kobe Bryant'ın takım arkadaşıydı. Ancak 2015'te uyuşturucu yüzünden aşırı doz krizine giren Odom; hayatı boyunca 6 kez de kalp krizi geçirdi.

NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
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