NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı NBA takımlarından Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse yakalandı. Wood, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'dan sonra koronavirüse yakalanan 3. NBA oyuncusu oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons forması giyen Christian Wood, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi. İZOLE BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı. Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı. Kaynak: AA