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NBA'de Rockets, Celtics'i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Boston Celtics'i uzatma sonunda 111-110 yendi.

01.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:30
NBA'de Rockets, Celtics'i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) , 'i uzatma sonunda 111-110 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı.

Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets'ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.

Rockets'ta James

Harden 21 sayı, 8 asist, 3 top çalma, Robert Covington da 16 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum'un 32 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Cedi'den Pacers'a karşı 8 sayı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Indiana Pacers'a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.

Pacers'ta T.J. Warren 30 sayı, 6 asist, Malcolm Brogdon 22 sayı, 8 asist ve Domantas Sabonis 18 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.

Cavaliers cephesinde Andre Drummond 27 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love ise 20 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

New York Knicks-Chicago Bulls: 125-115

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-117

Miami Heat-Brooklyn Nets: 116-113

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 105-88

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113

Boston Celtics-Houston Rockets: 110-111 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Orlando Magic: 114-113

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115

Kaynak: AA

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