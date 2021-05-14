NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
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NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı

NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayıyla oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 142-133 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayıyla oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 142-133 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, 9. basamaktaki Pacers'ı yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.

Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt, Jrue Holiday ise 20 sayı, 14 asistle "double-double" yaparken, Khris Middleton 22 sayı, 6 asist kaydetti.

Sekiz oyuncunun çift hanelere ulaştığı Pacers'ta Justin Holiday 26 sayı, 5 ribaunt, T.J McConnell 23 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

Furkanlı 76ers, Heat'e kaybetti

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Miami Heat'e 106-94 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı.

Maçta 21 sayı, 5 ribauntla oynayan Jimmy Butler'ın yanı sıra 18'er sayı kaydeden Bam Adebayo ve Tyler Herro, Heat'i galibiyete taşıdı.

Doğu Konferansı lideri 76ers'ta Tobias Harris, 21 sayı, 4 ribaunt, Shake Milton 12 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 2 asistle oynadı.

Çekişmeli geçen maçın galibi Suns

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 2.4 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla??????? Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.

Bu sezonki 49. galibiyetine ulaşan Suns'ta Chris Paul, 26 sayı, 7 asist, Mikal Bridges 21 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Blazers'ta Damian Lillard'ın 41 sayı, 5 ribauntluk üstün performansıyla, C.J McCollum'un 27 sayı, 6 asisti kazanmak için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 90-113

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 133-142

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 106-94

New York Knicks-San Antonio Spurs: 102-98

Atlanta Hawks-Orlando Magic: 116-93

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 114-102

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 103-114

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 116-110

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 118-117

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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