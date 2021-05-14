NBA'de Bucks, Antetokounmpo'nun 40 sayısıyla kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayıyla oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 142-133 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 40 sayıyla oynadığı maçta Indiana Pacers'ı 142-133 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, 9. basamaktaki Pacers'ı yenerek sezonun 45. galibiyetini aldı.
Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 15 ribaunt, Jrue Holiday ise 20 sayı, 14 asistle "double-double" yaparken, Khris Middleton 22 sayı, 6 asist kaydetti.
Sekiz oyuncunun çift hanelere ulaştığı Pacers'ta Justin Holiday 26 sayı, 5 ribaunt, T.J McConnell 23 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.
Furkanlı 76ers, Heat'e kaybetti
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Miami Heat'e 106-94 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı.
Maçta 21 sayı, 5 ribauntla oynayan Jimmy Butler'ın yanı sıra 18'er sayı kaydeden Bam Adebayo ve Tyler Herro, Heat'i galibiyete taşıdı.
Doğu Konferansı lideri 76ers'ta Tobias Harris, 21 sayı, 4 ribaunt, Shake Milton 12 sayı, 4 ribauntla mücadele etti. 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz ise 3 sayı, 2 asistle oynadı.
Çekişmeli geçen maçın galibi Suns
Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 2.4 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla??????? Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.
Bu sezonki 49. galibiyetine ulaşan Suns'ta Chris Paul, 26 sayı, 7 asist, Mikal Bridges 21 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.
Blazers'ta Damian Lillard'ın 41 sayı, 5 ribauntluk üstün performansıyla, C.J McCollum'un 27 sayı, 6 asisti kazanmak için yeterli olmadı.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 90-113
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 133-142
Miami Heat-Philadelphia 76ers: 106-94
New York Knicks-San Antonio Spurs: 102-98
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 116-93
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 114-102
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 103-114
Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 116-110
Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 118-117
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya