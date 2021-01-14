NBA'de Brooklyn Nets, James Harden'ı kadrosuna kattı
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NBA'de Brooklyn Nets, James Harden'ı kadrosuna kattı

14.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:31
NBA'de Brooklyn Nets, James Harden'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, 4 takımın dahil olduğu takasla Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden'ı kadrosuna kattı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Brooklyn Nets, 4 takımın dahil olduğu takasla Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden'ı kadrosuna kattı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre kadrosunda Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi yıldızları bulunduran Nets; Houston Rockets, Cleveland Cavaliers ve Indiana Pacers'ın da dahil olduğu takasla 31 yaşındaki skorer basketbolcu Harden'ı transfer etti. Ligde 8 kez all-star seçilen ve 3 defa sayı kralı olan Harden'a imza attırarak şampiyonluk iddiasını ortaya koyan Nets, anlaşma gereği Cavaliers'tan 2024 ikinci tur draft hakkını da aldı.

Nets tarafından Jarrett Allen ve Taurean Prince, Cavaliers'a gönderilirken Caris LeVert ve Rodions Kurucs ise Rockets'a takas edildi. Cavaliers'tan 2022 ilk tur draft seçimiyle Dante Exum'u da kadrosuna ekleyen Rockets, Nets'in 2022, 2024 ve 2026 birinci tur draft haklarına sahip oldu. Ayrıca Rockets'a Nets ile 2021, 2023, 2025 ve 2027 birinci tur draft haklarını değiştirme hakkı tanındı.

Öte yandan anlaşmanın son halkası olarak Pacers'ın Victor Oladipo karşılığında Rockets'tan Caris LeVert ve gelecek yıllara ait bir adet ikinci tur draft hakkı alması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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