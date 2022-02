NBA All Star 2022'de LeBron James'in takımı kazandı! Stephen Curry tarihe geçti

71. NBA All Star etkinliğinin son maçı Cleveland'da yapıldı. LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında iki farklı takımın karşı karşıya geldiği maç LeBron James takımının, Kevin Durant takımını 163-160 yenmesiyle sonuçlandı. Böylelikle LeBron James'in takımları, 2018'de geçilen yeni formattaki All-Star organizasyonunda şu ana kadar oynanan 5 maçın 5'ini de kazanmış oldu.

STEPHEN CURRY TARİHE GEÇTİ

Geceye damgasını vuran isim ise Stephen Curry oldu. Maçın MVP'si seçilen Curry, 50 sayı ve 16 üçlük ile oynayarak All-Star rekoru kırdı. 22 üçlük atışında 16 isabeti bulan Amerikalı yıldız, All-Star organizasyonunda en çok üç sayı isabeti bulan isim oldu. Bundan önceki rekor ise 9 isabetli üçlük ile Paul George'a aitti.

LEBRON JAMES, ANTETOKOUNMPO VE JOEL EMBİİD ÖNE ÇIKTI

Curry dışında yıldız basketbolcu LeBron James, kaptanlığını üstlendiği takımda 24 sayı, 6 ribaund ve 8 asist yapmasını bildi. Öte yandan LeBron James, all star maçını kazandıran (game winner) sayıyı atarak takımının maçı kazanmasını sağladı. Kazanan takımda Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Kevin Durant takımında iseJoel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı. Takım kaptanı Kevin Durant ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

NBA ALL STAR ETKİNLİĞİ

İlk kez 2 Mart 1951 tarihinde Boston Gardında oynanan ve bu tarihten itibaren her yıl Şubat ayının sonunda oynanan NBA All Star etkinliği, 2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan oyuncu seçimi yapabiliyorlar. Üç gün süren etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

"EVİMDE ÖZEL BİR YERE KOYACAĞIM"

Öte yandan All Star etkinliğinin son maçına damga vuran ve kırdığı rekorla tarihe geçen Stephen Curry, maçın ardından "Kobe Bryant'a atfedilen bu yeni MVP ödülünü kazanan ilk oyuncu olmak, onu onore edebilmek benim için kesinlikle çok özel, çok anlamlı. Benim kariyerimde kazandığım ilk All-Star MVP ödülü bu oldu ve ben de onu evimde özel bir yere koyacağım" açıklamasını yaptı.