HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Üyeliği görevini de yürüten Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı.

Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı
21.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:57

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Üyeliği görevini de yürüten Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa başkanı ve 61 sektör meclis başkanının katılımıyla sanal ortamda gerçekleştirilen toplantıya, NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan katıldı. Oda ve borsalar adına konuşan konsey başkanları, normalleşme sürecine geçilebilmesi için reel sektör tarafından dile getirilen talepleri aktardı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bakan Albayrak' ın attığı adımlarla sıkıntılı süreci en az hasarla geride bırakarak ve yeniden büyüme sürecine gireceğiz " dedi.

"Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı" diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden itibaren kenetlendiklerini, sorunların tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi. Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalardan aldıkları bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak'ın büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak Ekonomi
Son Dakika: Yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacak
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Ekonomi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Ekonomi
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Ekonomi
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor Ekonomi
Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu Ekonomi
Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
ABD'li savunma devi Lockheed Martin F-35 üretimini yavaşlatıyor
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
BDDK, Euroclear Bank ve Clearstream Banking'i TL işlem sınırlamasından muaf tuttu
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Son Dakika: TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşmasının tutarı 15 milyar dolara yükseltildi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu Mart ayında 118,7 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 381,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Hadise Sezen Aksu Hatice Çarpar Merve Boluğur
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Adana Kadın Futbol Kayseri
Şu an buradasınız: Nazilli Ticaret Odası, TOBB Ekonomi Buluşmasına katıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 15:57:45. #1.14#
title