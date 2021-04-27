Nazilli şampiyonluk için kenetlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli şampiyonluk için kenetlendi

Nazilli şampiyonluk için kenetlendi
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son hafta öncesi mutlu sona ulaşacağına inanıyor.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son hafta öncesi mutlu sona ulaşacağına inanıyor. Grupta lider Belediye Kütahyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, cumartesi günü son maçta Yomraspor'u yener, Kütahya da adını Play-Off'a yazdırmaya çalışan İskenderun FK'ya mağlup olursa şampiyon olup 2'nci Lig'e yükselecek. 

Nazilli'de Basın Sözcüsü Recep Sakarya, Esat Ergüler Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında şampiyonluğun son maçta belli olacağını belirterek tüm ilçeden destek istedi. Sakarya, "Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içinde deplasmanda oynayacağımız son maçımız olan Yomra virajını atlatıp, şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nazilli şampiyonluk için kenetlendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:42:42. #1.14#

title