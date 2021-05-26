Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi
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Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi

Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor, antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nu getirdi.

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi takımlarından Nazilli Belediyespor, antrenörlük görevine eski milli basketbolcu Hakan Köseoğlu'nu getirdi. Köseoğlu, Nazilli Belediyesi'nde 1 yıllık sözleşme imzaladı. Basketbolculuk kariyerinde birçok başarıya imza atan Hakan Köseoğlu, bu sezon Nazilli'ye şampiyonluğun gelmesi için çok çalışacaklarının sözünü verdi.

Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi
Nazilli potasında Hakan Köseoğlu dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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