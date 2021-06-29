Nazilli'de Yunus Emre imzayı attı
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Nazilli'de Yunus Emre imzayı attı

Nazilli'de Yunus Emre imzayı attı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde anlaşmaya vardığı Derince Belediyespor'dan kaleci Yunus Emre Genç'le sözleşme imzaladı.

Misli.com 2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Nazilli Belediyespor, dış transferde anlaşmaya vardığı Derince Belediyespor'dan kaleci Yunus Emre Genç'le sözleşme imzaladı. Nazilli yönetimi ile anlaşma sağladıktan sonra Yıldırım Demirören Tesisleri'ne gelen file bekçisi 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray altyapısında futbola başlayan 26 yaşındaki Yunus Emre, Bucaspor, Kasımpaşa altyapılarında forma giydikten sonra Büyükçekmece Belediyespor'da profesyonel oldu. Tecrübeli kaleci Bayrampaşa, Kozanspor, Muğlaspor ve son olarak Belediye Derincespor formaları giydi. Yunus Emre imza töreninde, "Nazilli'ye Nazilli Belediyespor'un başarılı olması için geldim. Nazilli Belediyespor tesislerini ve arkadaşlık ortamını çok beğendim. Çok iyi bir ortam ve bir futbolcunun aradığı her şey fazlası ile var. Tesisler çok mükemmel" dedi. 


Nazilli'de Yunus Emre imzayı attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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