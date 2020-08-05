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Nazilli Belediyespor'da İlyas gitti

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Nazilli Belediyespor orta saha oyuncusu İlyas Sarı ile yollarını ayırdı.

Nazilli Belediyespor'da İlyas gitti
05.08.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:48

TFF 3'üncü Lig temsilcilerinden Nazilli Belediyespor orta saha oyuncusu İlyas Sarı ile yollarını ayırdı.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen siyah beyazlılar iki yıl önce Payasspor'dan kadroya dahil edilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu İlyas Sarı ile masaya oturdu. Yönetim, deneyimli futbolcuyla anlaşma sağlayamayınca vedalaştı. Basın sözcüsü Erkan Abbasoğlu, "Profesyonel futbol takımımızın 2020-2021 sezonu yapılandırması kapsamında İlyas Sarı ile yapılan görüşmede anlaşma şartları oluşmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür eder bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.İki sezonda Nazilli Belediyespor forması altında 38 maça çıkan İlyas Sarı, 1 kez gol sevinci yaşadı.


Kaynak: DHA

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