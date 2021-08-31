Nazilli Belediyespor'da gündem transfer

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun başlamasına az bir süre kala transfer gündeme geldi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da sezonun başlamasına az bir süre kala transfer gündeme geldi. Ligde bu hafta Kırklarelispor deplasmanında oynanacak sezonun ilk maçı öncesi toplam 5 oyuncunun sakatlandığı siyah-beyazlılarda forvet hattına takviye çalışmaları başladı. Özellikle santrfor İlyas Çakmak ve kanat oyuncusu Aytaç Deniz'in uzun süre takımdan ayrı kalacak olması siyah-beyazlıların hücumda elini zayıflattı.

Yönetimin, ligde sıkıntı yaşamamak adına transfer dönemi sonuna kadar iki oyuncuyu kadroya katmayı planladığı öğrenildi. Nazilli Belediyespor Başkanı Soner Yelkovan, "Özellikle son günlerde antremanlarda ve hazırlık maçlarımızda sakatlanan önemli 5 oyuncumuz sıkıntı yarattı. Bunu telafi etmek için arkadaşlarımız çalışmalara başladılar. Önümüzdeki hafta başlayacak olan ligde sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Lig de iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak