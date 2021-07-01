Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye
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Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye

Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Yeni sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor iç ve dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak Trabzonspor'un geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da forma giyen orta saha oyuncusu Taha Tunç'u 1 yıllığına kiraladı. 20 yaşındaki Taha, kulüp tesislerinde düzenlenen törende kiralık sözleşmesine imza attı. Geçen sezon Hekimoğlu Trabzon'da 2 maça çıkan Taha, kariyerinde daha önce Pendikspor'da da forma giydi.

 


Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye
Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye
Nazilli Belediyespor'a Trabzonspor'dan takviye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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