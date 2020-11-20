Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler
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Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler

20.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:30
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler

Nazilli Belediyespor-Çengelköyspor karşılaşmasında ve maç sonunda Çengelköyspor yöneticileri herkesi şaşırttı. Takımın yöneticileri olumsuz hal ve tavırlarına kameralara karşı da sürdürdü. Yöneticiler, gazetecilere hareket çekerek futbola yakışmayan hareketlerde bulundular.

Nazilli Belediyespor- Çengelköyspor karşılaşmasında rakip takım yöneticileri, fair-play'e yakışmayan hareketlerde bulundu. Maç boyunca siyah-beyazlı yöneticilerle tartışan deplasman ekibi seyircilerini polis, protokol tribününden sağ kapalı tribüne aldı.

Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler

BASIN MENSUPLARINA HAREKET ÇEKTİLER

Maç sonunda 2-0'lık yenilgiyi hazmedemeyen Çengelköylü futbolseverler, hem federasyon temsilcilerine hem de gazetecilere küfürler yağdırdı. Basın mensuplarına hareket çeken yöneticiler, futbola yakışmayan hareketler sergiledi.

Maç sonunda açıklamada bulunan Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, "Biz de gidiyoruz deplasmana ancak bunları yapmıyoruz. Bu şekilde agresif davranmasını anlayamadık. İstanbul'a gelin, şuraya gelin, buraya gelin diyorlar. Bu bir spor hareketleri yakıştıramadık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
HE: Ne pis insanlarmış.
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