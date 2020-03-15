SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Nazilli Belediyespor: 1-1 - Spor
Berkay Şahin, Nazilli, Spor

Nazilli Belediyespor: 1-1

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Salman (xx), Erol Ernek (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.69 Ekrem Sütçü), Samet Dağlı (xx), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (xx), Erkan Çam (xx), Hakan Akman (xx) (Dk.

15.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:59
Nazilli Belediyespor: 1-1

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Sercan Yılmaz (xx), Berkay Salman (xx), Erol Ernek (xx)OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (xx), Furkan Işıkdemir (xx) (Dk.69 Ekrem Sütçü), Samet Dağlı (xx), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (xx), Erkan Çam (xx), Hakan Akman (xx) (Dk.73 Ahmet Baykal), Taşkın Kartal (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Mustafa Öztürk (xx), Soner Birinci (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Topayan (xx), Sinan Akgöl (xx), Mehmet Ersavaş (xx), Polat Güren (xx), Sedat Cengiz (xx) (Dk. 90 Zafer Özden), Aziz Kızılgün (xx) (Dk.90+ Fatih Gül), Sergen Piçinciol (xx) Tayfun Yanar (xx), İlyas Sarı (xx), Mert Çapar (xx), Oğuzhan Türkmen (xx) (Dk. 84 Yunus Ünsal)GOLLER: Dk. 37 Mustafa Öztürk (P) (Osmaniyespor), Dk. 40 Sedat Cengiz (P) (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Dk. 33 Kerim Bölük, Dk.39 Erkan Çam (Osmaniyespor), Dk.36 Sinan Akgöl, Dk.54 Mehmet Ersavaş, Dk.72 Oğuzhan Türkmen (Nazilli Belediyespor) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 28'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.7 Ocak Stadı'nda saat 15.30'da başlayan maçı, Sercan Yılmaz, Berkay Salman ve Erol Ernek hakem üçlüsü yönetti. Yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Osmaniyesporlu Mustafa Öztürk'ün 37'nci dakikada ve Nazilli Belediyesporlu Sadat Cengiz'in 40'ıncı dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında da gol bülamayan her iki takım, sahadan bir'er puanla ayrıldı. 

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu Spor
Esra Elönü'nün vefat eden babasının koronavirüs test sonucu belli oldu
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Spor
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Spor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Spor
Umreden dönenler karantinada! 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti Spor
Fırsatçılara inat 1 liraya sattı, vatandaşlar akın etti
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu Spor
Erzurumlu Miray'ın koronavirüs önlemleri izleyenleri kahkahaya boğdu
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45...
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Kayserispor'da Lopes'e koronavirüs engeli!
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, 'Haydi namaza' kısmını söylemedi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Zara, koronavirüs nedeniyle İspanya'da bulunan tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Obi Mikel'in 'Sezon iptal edilmeli' çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Aston Villa ve Wolverhampton, Luyindama'ya istiyor
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler belli oldu
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Guido Senia Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Radamel Falcao
Daha Fazla İran İtalya Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyespor: 1-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 18:17:19. #1.15#