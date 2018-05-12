Bulgaristan Kupası Finalinde Nazi Selamı Veren Çocuğun Ailesine Para Cezası Verildi

Levski Sofya ile Slavia Sofya arasında oynanan Bulgaristan kupa final maçı, inanılmaz bir görüntüye sahne oldu. Karşılaşmanın ilk yarısının oynandığı esnada küçük bir çocuk saha kenarında tribünlere doğru nazi selamı yaptı.

250 EURO PARA CEZASI

Küçük çocuğun tribünde olması gerekirken saha kenarına nasıl geldiği ve neden bu yönde bir hareket yaptığı merak konusu oldu. Bulgar futbol otoriteleri olayla ilgili sorumluluğu çocuğun ailesine yıktı. Ailenin yaşananlardan dolayı 500 Leva (250 euro) para cezası ödemesi kararlaştırıldı.

POLİSLERE KÜFÜR VE SLOGAN

Vücudunda Levski holigan ve ACAB (tüm polisler p.çtir) yazan ve nazi sembolleri bulunan çocuğun yaptığı hareket ülkede bir numaralı gündem maddesi oldu. Televizyonlarda da üzerine konuşulan programlara konu oldu. Bulgaristan'daki Yahudi kuruluşları olayı kınayan mesajlar paylaştı.

SİCİL EPEY KALABALIK

Levski Sofya 2012'de UEFA tarafından, taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle 30 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. 2013'te Adolf Hitler'in doğum günü ve nazi sembollü pankart açtıkları içinse Bulgaristan Futbol Federasyonu 37 bin Leva ceza kesmişti. 2014'te tribünlerinde 'Mültecilere ölüm' yazılı pankart açılmıştı.