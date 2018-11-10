Nasri Dünyaları İstedi! 5 Milyon Pound...

Arsenal, Manchester City gibi devlerin yanı sıra Antalyaspor'da da forma giyen Samir Nasri'nin 18 aylık doping cezası geçen hafta bitti.

31 yaşındaki yıldızın talibi eski teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin çalıştırdığı West Ham United... 65 yaşındaki teknik adam eski öğrencisini takımında görmek istiyor. Manuel Lanzini, Andriy Yarmolenko, Carlos Sanches ve Jack Wilshere gibi yıldızlar sakatlıklarla boğuşurken, hücuma bir takviye isteyen Pellegrini gözünü Samir Nasri'ye çevirdi.

Cezayir asıllı Fransız yıldızın West Ham United'a transfer olmak için yıllık 5 milyon pound istediği konuşuluyor. Samir Nasri haftalık en az 100 bin pound talep ediyor...

(Burak Kızılöz/ Skorer Dış Haberler)