Nasadoge Menemenspor – MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Temel (xx), Suat Güz (xx)

SARI KARTLAR: Sinan, Oğuzhan Çapar (Menemenspor), Murat, Yasin (Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sarılardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Menemenspon, maçın 2'inci dakikasında Abdullah'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Konuk Ankaragücü 85'inci dakikada penaltı kazandı ve İshak ile skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu.