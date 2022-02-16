Nasadoge Menemenspor – MKE Ankaragücü: 1-1 - Haberler
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Nasadoge Menemenspor – MKE Ankaragücü: 1-1

Demirören Haber Ajansı, Onur Atış - Spor
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Nasadoge Menemenspor – MKE Ankaragücü: 1-1

STAT: İlçeHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Temel (xx), Suat Güz (xx)NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) – Sinan (xx), Oğuzhan Çapar (x), Anıl (xx), Emre (xx), Himmet (x) (Dk. 90 Oğuzhan Aydoğan), Ba (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 76 Jiakponna), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Murat Temel (xx), Suat Güz (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xx) – Sinan (xx), Oğuzhan Çapar (x), Anıl (xx), Emre (xx), Himmet (x) (Dk. 90 Oğuzhan Aydoğan), Ba (xx), Abdullah (xxx) (Dk. 76 Jiakponna), Batuhan Kırdaroğlu (x) (Dk. 86 Kehinde), Ahmet (x)

MKE ANKARAGÜCÜ: Akın (x)- Erdem (x) (Dk. 73 Geraldo x), Alparan (x), Sinan (xx), Yasin (xx), Abdullah (x) (Dk. 73 İshak x), Hasan (x) (Dk. 46 Ali Kaan x), Kwabena (xx), Zahid (xx), Murat (xx), Eren (x) (Dk. 46 Cem xx)

GOLLER: Dk. 21 Abdullah (Menemenspor), Dk. 85 (Pen.) İshak (Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Sinan, Oğuzhan Çapar (Menemenspor), Murat, Yasin (Ankaragücü)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sarılardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Menemenspon, maçın 2'inci dakikasında Abdullah'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Konuk Ankaragücü 85'inci dakikada penaltı kazandı ve İshak ile skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar birer puana razı oldu.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Burak Şeker, Hisarcık, Aydoğan, Himmet, Spor, Haberler

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