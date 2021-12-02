Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon: 3-0

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Murat Temel (xx), Emre Doğu (xx)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Batuhan Adıgüzel, Enes (Menemenspor)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 yenerek tur atladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler henüz 2'nci dakikada Gomes'in golüyle öne geçti. İzmir ekibi 26'ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Menemenspor, 90'ncı dakikada Berkan'ın penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrılıp kupada yoluna devam etti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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