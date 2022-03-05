Nasadoge Menemenspor: 2 - 4

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Spor Toto 1'inci Lig'in 28'inci haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Nasadoge Menemenspor'a 4-2 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Cisse, 45'inci dakikada penaltıdan ve 82'nci dakikada Ahmet ve 54'üncü dakikada Batuhan Adıgüzel kaydetti. Ev sahibi Samsunspor'un gollerini ise 5'inci dakikada Tomane ve 34'üncü dakikada Anıl kendi kalesine attı.

5'inci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Yasin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde iyi yükselen Tomane'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Nasadoge Menemenspor, Yılport Samsunspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.