Nasadoge Menemenspor: 1-2 - Haberler Spor
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Nasadoge Menemenspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Spor
Nasadoge Menemenspor: 1-2

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ogun Kamacı (xx) KOCAELİSPOR: Korcan (x) - Aleksis (xx), Musa (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 İlyas x), Atila (xx), Mandjeck (x), Semih (xx), Pereira (x) (Dk. 68 Dilaver x), Mevlüt (x) (Dk. 46 Diop x), Benhur (xx), Yiğit Ali (xx)( Dk.

KOCAELİ (DHA) - STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ogun Kamacı (xx)

KOCAELİSPOR:  Korcan (x) - Aleksis (xx), Musa (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 İlyas x), Atila (xx), Mandjeck (x), Semih (xx), Pereira (x) (Dk. 68 Dilaver x), Mevlüt (x) (Dk. 46 Diop x), Benhur (xx), Yiğit Ali (xx)( Dk. 80 İsa)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Adamu (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ahmet (x) (Dk. 79 N'Diaye x), Mazlum (xx), Mahdi (xx) (Dk. 79 Batuhan x), Ömer (xx), Cem (xx), Abdullah (x) (Dk. 68 Emir xx), Mete (xx), Himmet (x) (Dk. 68 Gomes xx), Sinan (x)

GOLLER: Dk. 67 Benhur (Kocaelispor), Dk. 10 Mahdi, Dk. 85 Gomes (Nasadoge Menemenspor)

SARI KARTLAR: Aleksis, Diop, Mandjeck (Kocaelispor), Ömer, Adamu, Cem (Nasadoge Menemenspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor'a 2-1 mağlup oldu.

10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.


- İzmitkocaeli
Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Nasadoge Menemenspor: 1-2

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Spor Haberleri

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