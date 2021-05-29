Napoli, teknik direktörlük için Spalletti ile anlaştı
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Napoli, teknik direktörlük için Spalletti ile anlaştı

Napoli, teknik direktörlük için Spalletti ile anlaştı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de Gennaro Gattuso'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spalletti getirildi.

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mavi-beyazlı kulübü yeni sezondan itibaren çalıştıracak hocasını açıkladı.

De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin 1 Temmuz'dan itibaren Napoli'nin yeni teknik direktörü olacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldin Luciano. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki teknik adam, daha önce Serie A'da Udinese, Roma ve Inter, Rusya'da ise Zenit St. Petersburg takımlarını çalıştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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