Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi

Genç yıldız, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum.

Napoli ile adı geçen Eljif Elmas, İstanbul'a geldi


Genç yıldız, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" dedi
Enver ALAS - İSTANBUL/ DHA
İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, İstanbul'a geldi.
Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten kalkan uçakla İstanbul'a ulaşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, burada yaptığı kısa açıklamada, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılacağım" dedi.

Kaynak: DHA
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