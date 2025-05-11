Napoli Genoa CANLI izleme linki var mı? Serie A Napoli Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli Genoa maçı hangi kanalda? Napoli Genoa maçı öncesi Napoli Genoa maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'in önemli mücadelelerinden Napoli Genoa maçı detayları araştırılıyor. Peki, Napoli Genoa maçını hangi kanal veriyor? İşte Napoli Genoa maçı yayın bilgisi haberimizde! Napoli Genoa CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

NAPOLİ GENOAMAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile Genoa arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

NAPOLİ GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli Genoa maçı, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak.

Napoli Genoa maçı, saat 21:45'te başlayacak.

NAPOLİ GENOAMAÇI KAÇ KAÇ?

Napoli Genoa maçı henüz başlamadı.

NAPOLİ GENOAMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli ve Genoa, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.